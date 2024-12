Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de calendrier - Applications les plus populaires - Royaume-Uni

Le logiciel de calendrier est conçu pour aider les utilisateurs à organiser les tâches, les réunions et les objectifs dans un format visuel simple, rationalisant ainsi les activités internes de toute une entreprise. Il permet de créer des agendas électroniques accessibles, modifiés et partagés avec les employés de toute l'entreprise. Ce logiciel peut être utilisé pour planifier des tâches pour les équipes, partager des événements à l'échelle de l'entreprise et informer les membres de l'équipe des congés payés, des anniversaires et bien plus encore de leurs collègues. Le logiciel de calendrier peut être vendu en tant que produit autonome, mais est souvent inclus dans le cadre d'une suite bureautique plus vaste. Lorsqu'il fait partie d'une suite plus vaste, le logiciel de calendrier s'intègre à d'autres outils bureautiques standard tels que la messagerie électronique, les cartes de visite numériques et les outils de vidéoconférence. Le logiciel de calendrier est différent du logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Alors que les logiciels de calendrier se concentrent principalement sur l'organisation de réunions, de tâches et d'événements dans un format visuel pour le partage interne, les outils de planification de rendez-vous en ligne sont conçus pour planifier des rendez-vous pour les utilisateurs externes, traiter les paiements des rendez-vous et communiquer avec les clients. Les acheteurs pourraient envisager des solutions offrant à la fois des fonctionnalités de calendrier et de planification de rendez-vous en ligne dans un seul produit, mais ces outils répondent à des objectifs différents.