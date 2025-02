Services de calendrier et de planification - Applications les plus populaires - Timor oriental

Google Calendar

workspace.google.com

Google Calendar est un service de calendrier de gestion du temps et de planification développé par Google. Il est devenu disponible en version bêta le 13 avril 2006, et en version générale en juillet 2009, sur le Web et en tant qu'applications mobiles pour les plateformes Android et iOS. Google Calendar permet aux utilisateurs de créer et de modifier des événements. Les rappels peuvent être activés pour les événements, avec des options disponibles pour le type et l'heure. Les emplacements des événements peuvent également être ajoutés et d'autres utilisateurs peuvent être invités aux événements. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver la visibilité des calendriers spéciaux, y compris les anniversaires, où l'application récupère les dates des naissances à partir de contacts Google et affiche des cartes d'anniversaire sur une base annuelle, et des vacances, un calendrier spécifique au pays qui affiche les dates d'occasions spéciales. Au fil du temps, Google a ajouté des fonctionnalités qui utilisent l'apprentissage automatique, y compris "les événements de Gmail", où les informations sur les événements des messages Gmail d'un utilisateur sont automatiquement ajoutées au calendrier Google; "Rappels", où les utilisateurs ajoutent des activités à do à do qui peuvent être automatiquement mises à jour avec de nouvelles informations; "Smart Suggestions", où l'application recommande des titres, des contacts et des emplacements lors de la création d'événements; et "buts", où les utilisateurs saisissent des informations sur un objectif personnel spécifié, et l'application planifie automatiquement l'activité à des moments optimaux. Les applications mobiles de Google Calendar ont reçu des avis polarisés. Les critiques 2015 des applications Android et iOS ont à la fois salué et critiqué la conception. Alors que certains critiques ont salué le design pour être "plus propre", "audacieux" et l'utilisation de "graphiques colorés", d'autres critiques ont affirmé que les graphiques prenaient trop de place. La fonction de suggestions intelligentes a également été appréciée et détestée, avec différents niveaux de succès dans l'application qui réussit réellement à suggérer des informations pertinentes lors de la création d'événements. L'intégration entre Google Calendar et Gmail a cependant été saluée, les critiques écrivant que "tous les détails pertinents sont là".