Fournisseurs de données sur l'intention de l'acheteur - Applications les plus populaires - Samoa américaines

Les fournisseurs de données sur les intentions des acheteurs collectent et fournissent des informations sur les moments où les clients potentiels et les clients existants interagissent avec une marque. L'intention de l'acheteur fait référence à la probabilité qu'un client effectue un achat, et ces outils collectent des informations sur les parcours réels des acheteurs et des indicateurs de leur inclination à l'achat. Les organisations utilisent des outils de données sur l'intention des acheteurs pour des campagnes de marketing ciblées basées sur les comptes (ABM), en adaptant les expériences de site Web aux visiteurs en ligne et en priorisant les prospects entrants en fonction de leur engagement avec l'entreprise. De plus, les entreprises exploitent ces données pour lutter de manière proactive contre l'attrition des clients en identifiant les cas d'interaction avec les concurrents et en évaluant le potentiel de changement de fournisseur. Les données sur l'intention de l'acheteur sont également essentielles pour aider les entreprises à comprendre des produits ou des intégrations supplémentaires qui pourraient répondre de manière préventive aux besoins de leurs clients.