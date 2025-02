Logiciel de planification d'entreprise - Applications les plus populaires - Salvador

Weezly

weezly.com

Weezly est une plateforme révolutionnaire qui redéfinit la manière dont les entreprises communiquent avec leurs clients potentiels, en combinant l'efficacité de la planification avec la touche personnelle de la messagerie vidéo et la polyvalence de l'enregistrement d'écran. Conçu pour rationaliser le processus de sensibilisation, Weezly permet aux entreprises de se connecter avec leurs clients de manière plus significative et plus efficace. REGARDEZ LA DÉMO : https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Fonctionnalités de Weezly : Page de réservation : simplifiez le processus de planification des réunions avec une page de réservation personnalisable qui reflète votre disponibilité. Cette fonctionnalité permet aux clients de prendre facilement rendez-vous sans avoir besoin d'échanges d'e-mails, rationalisant ainsi votre processus de planification. Sélecteur de plages horaires : donnez du pouvoir à vos invités en leur permettant de choisir l'heure de réunion qui leur convient le mieux. Vous proposez des horaires disponibles et ils choisissent celui qui leur convient le plus, ce qui rend la planification efficace et sans tracas. Sondage de groupe : coordonner des réunions de groupe n'a jamais été aussi simple. Grâce à la fonction de sondage de groupe, les invités peuvent voter pour le meilleur moment qui convient à tout le monde, garantissant ainsi une participation maximale avec un minimum de conflits d'horaire. Widget de site Web : convertissez les visiteurs du site Web en clients potentiels en ajoutant une vidéo avec une fonction de réservation directement sur votre site. Ce widget innovant engage les visiteurs et leur offre un moyen simple de se connecter avec vous. Screencast : créez et envoyez des messages vidéo personnalisés avec la fonction screencast, une alternative idéale pour les entreprises qui recherchent des moyens de communication plus attrayants. Qu'il s'agisse d'une démo de produit, d'un tutoriel ou d'un message personnel, les screencasts ajoutent une touche personnelle à votre communication numérique. Screencast + Page de réservation : Weezly est la seule plateforme au monde qui combine le screencasting avec une page de réservation. Enregistrez une vidéo et offrez immédiatement aux spectateurs la possibilité de planifier une réunion via une page de réservation intégrée à côté de votre vidéo. Cette solution unique comble le fossé entre l'engagement et l'action, améliorant ainsi le parcours client. Vidéos dynamiques : améliorez votre portée avec des vidéos dynamiques. Enregistrez un seul message d'introduction, saisissez l'adresse d'un site Web et laissez Weezly créer une vidéo personnalisée qui combine votre message avec une vue défilante d'un site Web spécifique. Cette fonctionnalité offre une personnalisation inégalée, rendant chaque communication spécialement adaptée au destinataire. Avantages de l'utilisation de Weezly : Efficacité améliorée : les fonctionnalités intégrées de Weezly permettent de gagner du temps et de rationaliser les processus de planification et de communication, permettant aux entreprises de se concentrer sur la croissance et le service client. Engagement accru : avec des screencasts personnalisés, des vidéos dynamiques et des options de planification simples, Weezly augmente considérablement les taux d'engagement, transformant ainsi les prospects en clients. Flexibilité et personnalisation : que vous planifiiez des réunions individuelles, des séances de groupe ou que vous cherchiez à améliorer l'engagement de votre site Web, les fonctionnalités polyvalentes de Weezly peuvent être adaptées pour répondre à vos besoins spécifiques. Communication innovante : en combinant la messagerie vidéo avec des capacités de planification, Weezly établit une nouvelle norme en matière de communication professionnelle, offrant un moyen plus personnel et plus efficace de communiquer avec les clients. Les entreprises qui ont adopté Weezly font état de résultats transformateurs, notamment : Jusqu'à 50 % de temps en moins consacré à la planification des réunions. Augmentation de plus de 70 % des taux d'engagement grâce au contenu vidéo dynamique et personnalisé. Augmentation significative des taux de conversion grâce au processus de planification rationalisé et aux méthodes de communication améliorées.