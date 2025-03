Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Le logiciel de plan d'affaires est conçu pour aider à créer, gérer et partager des plans d'affaires pour de nouvelles entreprises ou investissements. Ce logiciel aide les utilisateurs à identifier les objectifs, les stratégies et les exigences financières nécessaires pour démarrer une nouvelle entreprise ou entreprendre un projet important. Il décrit également les opportunités et les risques associés à la nouvelle entreprise ou au nouveau projet. Les entrepreneurs, notamment ceux qui recherchent des investissements externes, utilisent principalement des logiciels de business plan. De plus, il peut être utilisé par les employés cherchant à obtenir un financement pour de nouveaux projets. Il est important de distinguer les logiciels de business plan des logiciels de planification stratégique. Un logiciel de planification stratégique est utilisé pour les opérations stratégiques en cours et entre en jeu une fois qu'un plan d'affaires a été mis en œuvre avec succès. Les logiciels de plan d'affaires s'intègrent souvent à un logiciel de comptabilité pour générer des états financiers et à un logiciel de génération de documents pour créer une documentation pour les investisseurs.