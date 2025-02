Logiciel de plan d'affaires - Applications les plus populaires - Salvador

LivePlan

liveplan.com

LivePlan simplifie la planification commerciale, la budgétisation, les prévisions et le suivi des performances pour les petites entreprises et les startups. Devenez un propriétaire d'entreprise plus confiant et gérez stratégiquement votre entreprise dès le premier jour avec LivePlan. LivePlan fonctionne pour n'importe quelle entreprise, à tout moment. Que vous cherchiez à élaborer votre plan d'affaires ou à proposer un financement, ou que vous soyez actuellement propriétaire d'une entreprise cherchant à établir une prévision comme feuille de route pour votre avenir - LivePlan peut vous aider à planifier, financer et développer votre entreprise en toute simplicité. . Avec des instructions étape par étape, des conseils d'experts, des didacticiels, des webinaires et plus de 500 exemples de plans d'affaires, créer un plan d'affaires professionnel n'a jamais été aussi simple. Pas besoin de feuilles de calcul complexes ou de calculs. Les données financières automatisées de LivePlan avec des formules intégrées signifient que vos projections et vos données financières sont d'une précision extrême. Partagez rapidement une présentation d'une page de votre modèle commercial avec les prêteurs, les investisseurs et les équipes internes, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, sans avoir à partager l'intégralité de votre document de plan d'affaires. Les budgets et les prévisions de ventes sont un élément essentiel au succès d’une entreprise. Donnez vie à ces chiffres avec le tableau de bord des performances de LivePlan. Ces tableaux de bord simplifient vos performances et créent automatiquement des tableaux et des graphiques impressionnants. Synchronisez QuickBooks ou Xero avec LivePlan pour extraire vos données comptables réelles. Utilisez ces données comme base pour vos projections, vos budgets et voyez comment vos performances actuelles se comparent à votre plan prévu.