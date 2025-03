Tableau

Tableau est une plate-forme d'analyse transformant la façon dont nous utilisons les données pour résoudre les problèmes - les personnes et les organisations qui l'entraînent pour tirer le meilleur parti de leurs données. Tableau est la plate-forme de données et d'analyse la plus large et la plus profonde. Assurer l'utilisation responsable des données et générer de meilleurs résultats commerciaux avec la gestion et la gouvernance des données pleinement intégrées, l'analyse visuelle et la narration des données, et la collaboration - tout avec Einstein de la Salesforce, la mise en place de Tableau Pulse est une expérience de données repensée qui rend les données davantage accessible à tous, quelle que soit leur expertise avec les outils de visualisation des données. Tableau Pulse est disponible pour les utilisateurs de Tableau Cloud et exploite la puissance de Tableau AI pour fournir des données de manière plus personnalisée, contextuelle et intelligente. En savoir plus sur https://tableau.com/pulse Tableau Cloud autorise les décisions plus intelligentes et axées sur la perspicacité avec des analyses rapides, flexibles et intuitives. Découvrez une solution de qualité d'entreprise entièrement hébergée sur la plate-forme d'analyse n ° 1 au monde. Tableau Prep Builder fournit une approche moderne de la préparation des données, ce qui les rend plus rapides et plus faciles à combiner, à façonner et à nettoyer les données pour l'analyse.