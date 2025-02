Logiciel de veille économique - Applications les plus populaires - Tonga

intuizi

intuizi.com

Intuizi, Inc. a été fondée en 2019 par des professionnels expérimentés du marketing et de la technologie pour créer une solution logicielle d'abonnement facile à utiliser qui pourrait être utilisée pour améliorer les campagnes médiatiques, améliorer la compréhension d'une entreprise de ses clients actuels et potentiels et améliorer considérablement la retours financiers sur les dépenses numériques. Dès le début, nous voulions créer une solution de données basée sur le consentement de l'utilisateur (et conforme au RGPD et au CCPA), qui ne serait pas effrayante et qui obtiendrait de meilleurs résultats financiers pour les éditeurs et les annonceurs. Nous recherchions une solution qui s’intégrerait au flux de travail existant afin qu’elle puisse être utilisée conjointement avec les DSP, SSP, DMP, CMP, etc. actuels d’un client, et non les remplacer. Nous voulions pouvoir voir n'importe quel ensemble de données et le comparer avec n'importe quel autre(s) sur une base publique ou privée. Nous voulions également créer une plateforme sur laquelle vous pourriez voir par vous-même si les données de quelqu’un d’autre étaient utiles. Enfin, nous souhaitions créer une solution qui serait tout aussi précieuse en dehors du secteur du marketing. Au fur et à mesure que nous développons la plateforme Intuizi, nous abordons de gros problèmes d'agrégation, de traitement et d'affichage des données. Nous proposons déjà le moyen le plus rentable d'améliorer le ROAS des campagnes numériques et nous nous améliorons pour chaque fournisseur de signal et client que nous ajoutons. Nous préparons actuellement notre plateforme pour une utilisation en dehors du marketing, dans des domaines tels que la recherche, les services communautaires, les soins de santé et le bien-être.