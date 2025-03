Logiciel de messagerie instantanée professionnelle - Applications les plus populaires - Taïwan

ProofHub

proofhub.com

Fondée en 2012, ProofHub est une plateforme cloud de gestion de projet et de collaboration d'équipe utilisée par des équipes du monde entier. ProofHub est une application de gestion du travail de premier ordre conçue pour aider les équipes dans leur travail quotidien et est utilisée par plus de 85 000 équipes dans le monde, notamment Netflix, Google, la NASA, Nike et Trip Advisor. ProofHub est un logiciel de gestion de projet étonnamment simple mais puissant qui fournit une vue consolidée des tâches et des progrès. Ce logiciel de gestion de projet permet aux équipes de communiquer sur le travail de n'importe où et en utilisant n'importe quel appareil. Avec un riche ensemble de fonctionnalités regroupées en un seul endroit, cet outil SaaS en ligne est conçu pour aider les entreprises à planifier, coordonner, organiser et réaliser rapidement des projets de toutes tailles. ProofHub est une solution rentable utilisée par des équipes et des entreprises de toutes tailles dans divers secteurs. ProofHub peut aider les entreprises à structurer leur processus de travail tout en économisant du temps et des ressources, avec des fonctionnalités allant de la gestion des tâches au suivi du temps, des flux de travail sur mesure à la vérification en ligne, et bien plus encore. ProofHub offre une multitude de fonctionnalités de collaboration telles que le chat, les discussions, les annonces, les intégrations tierces, le transfert de fichiers, etc. ProofHub a une mise en page claire et simple avec une faible courbe d'apprentissage qui permet aux utilisateurs de se sentir comme chez eux. Outre l'anglais, ProofHub est disponible en allemand, espagnol, portugais, français, russe, italien, néerlandais, chinois (Taiwan), turc et polonais. ProofHub est une solution rentable qui peut être utilisée par des équipes et des entreprises de divers secteurs. ProofHub fournit toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour effectuer votre travail efficacement, de la création d'un projet à l'attribution de tâches, en passant par le suivi des progrès, l'interaction avec votre équipe et, finalement, la réalisation de vos projets à temps.