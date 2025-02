Logiciel de messagerie instantanée professionnelle - Applications les plus populaires - Sierra Leone

Team Engine

teamengine.io

Pour gagner la guerre contre les talents, vous avez besoin d'un processus de recrutement ultra-rapide et d'un système infaillible pour une communication cohérente avec les candidats et les employés. Team Engine vous aide à attirer plus de candidats, à les embaucher plus rapidement et, surtout, à les maintenir engagés tout au long de leur mandat. Team Engine accélère le processus de recrutement en automatisant les étapes manuelles (mais sensibles au facteur temps) nécessaires pour permettre aux candidats d'avancer, même lorsque votre équipe n'est pas disponible ! Atteignez les candidats et les employés là où ils préfèrent s'engager (dans leurs textes) grâce à notre plateforme de messagerie automatisée qui tient tout le monde informé. En automatisant les meilleures pratiques d’embauche et de fidélisation, vous garantirez la meilleure expérience à vos candidats et employés. Team Engine vous aidera à : Trouver et embaucher des personnes formidables — Automatisez les tâches redondantes de votre processus de recrutement afin de pouvoir ajouter de la valeur là où cela compte le plus. Motivez et fidélisez les employés de qualité — Offrez aux nouvelles recrues un bon départ grâce à des entretiens individuels structurés et à la possibilité de donner leur avis sur leur expérience. Exécuter et améliorer continuellement — Établissez une connectivité au sein de votre entreprise pour accomplir votre travail, créer des processus efficaces et entretenir une culture de croissance et de développement. Un aperçu de la façon dont nous aidons : • l'envoi de SMS aux employés sans bureau et aux candidats à un emploi • la messagerie automatisée pour les communications urgentes (par exemple, les rappels d'entretien et les dates limites d'inscription ouvertes) • la publicité de recrutement intégrée sur Craigslist, Facebook et Instagram • les communications traduites en espagnol conférenciers • une plateforme centralisée pour organiser toutes les activités de recrutement et les détails des candidats • une diversification du sourcing de candidats pour une plus grande portée.