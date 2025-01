Logiciel de messagerie instantanée professionnelle - Applications les plus populaires - Russie

Flock

Flock est une application de communication et de collaboration pour les équipes et les entreprises modernes. Flock responsabilise les équipes en leur fournissant une multitude d'outils de productivité intégrés tels que des notes partagées, des rappels, des tâches et des sondages. Les utilisateurs peuvent parler à des équipes distantes via des appels audio et vidéo. Le partage d'écran permet aux équipes de collaborer et de mieux partager des informations. Flock est également profondément intégré à Google Drive. D'autres intégrations tierces populaires incluent Google Calendar, Analytics, JIRA, Asana, Github, Twitter, Facebook et bien plus encore. L'App Store de Flock permet aux équipes de connecter des applications à Flock et d'éliminer le besoin de basculer entre plusieurs outils pour effectuer leur travail. Les fonctionnalités de Flock telles que le bouillonnement des conversations récentes, les raccourcis clavier simples et l'aperçu du dernier message permettent aux équipes d'utiliser facilement les discussions, plutôt que de cliquer individuellement sur les onglets de discussion. La recherche magique de Flock affiche automatiquement les chaînes et contacts privés importants sans avoir besoin de taper. Flock vous permet de basculer facilement entre les équipes, les conversations, les applications et bien plus encore. Les Flock Apps s'intègrent parfaitement au produit principal, permettant une expérience plus intégrée.