Logiciel de messagerie instantanée professionnelle - Applications les plus populaires - Pakistan

Clinked

clinked.com

Clinked est un portail client et un outil de collaboration basés sur le cloud. Il permet aux équipes, aux groupes de projet et aux clients professionnels de collaborer efficacement sur des documents et des fichiers à partir d'un environnement cloud sécurisé. Nous proposons 3 options de portail principales : 1. Facile (portail prêt à l’emploi facilement personnalisable). 2. Sur mesure (portail personnalisé construit sur l'infrastructure Clinked selon vos besoins spécifiques). 3. Salle de données virtuelle. Tous les portails offrent un large éventail de fonctionnalités, dont certaines sont répertoriées ci-dessous. Améliorez l’image de votre entreprise * Le portail client Clinked peut être personnalisé et en marque blanche. * Utilisez votre propre URL, par ex. https://clients.votreentreprise.com. * Des applications mobiles natives de marque sont disponibles pour Android et iOS. Collaborer et communiquer * Mettez à jour les clients avec des flux d'activités en temps réel et une gestion de l'avancement du projet. * Attribuez des tâches à des membres individuels de l'équipe ou partagez la charge de travail avec plusieurs utilisateurs. * Ayez des discussions efficaces, communiquez à l'aide de @mentions, de discussions instantanées 1-2-1 et de groupe et de microblogging. * Recherche en texte intégral. Un portail client sécurisé * SSL 256 bits en transit et cryptage AES au repos. * Authentification à deux facteurs pour un accès sécurisé à votre solution. * Les administrateurs de compte peuvent visualiser toutes les activités des utilisateurs dans la piste d'audit. Alternative FTP n°1 * Faites glisser et déposez des fichiers et des dossiers pour partager des fichiers volumineux. * Localisez et affichez des fichiers et des dossiers avec la barre de recherche universelle. * Affichez des aperçus en direct de vos documents sans avoir à les télécharger. Intégrations * Intégration native avec Google Workspace. * Intégration native avec AdobeSign, DocuSign et JotForm. * Automatisez les tâches et les actions avec plus de 3 000 applications via Zapier. * API publique. Portail entièrement personnalisé construit selon vos spécifications * Construit sur une infrastructure robuste certifiée ISO Clinked. * Choisissez parmi une vaste gamme de fonctionnalités existantes. * Ajoutez de nouvelles fonctionnalités uniques dont votre entreprise a besoin. * Interface utilisateur personnalisée adaptée à votre cas d'utilisation et à votre flux de travail. * Processus de conception simple. * Livraison rapide.