Logiciel de conception de bâtiments et de modélisation des informations du bâtiment (BIM) - Applications les plus populaires - Tchad

Higharc a été fondée en 2018 et est basée à Durham, en Caroline du Nord. Higharc est une entreprise de technologie de construction résidentielle axée sur la transformation du processus de conception, de vente et de construction de maisons. L'entreprise emploie une équipe diversifiée d'experts aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe, dans les domaines de l'architecture, de la construction et du développement de logiciels, travaillant tous ensemble pour moderniser le processus de construction de maisons. Higharc s'associe à des constructeurs de maisons pour fournir une plate-forme complète de conception de maisons utilisant la modélisation 3D et la conception générative, l'estimation des coûts en temps réel et une expérience de vente en ligne immersive pour les acheteurs de maison. L'interface conviviale permet une personnalisation facile et des modifications instantanées, rendant le processus de conception accessible et efficace pour les utilisateurs. La plate-forme Web de Higharc simplifie le flux de travail de conception, de vente et de construction de maisons en fournissant une source unique de vérité au début du processus de construction et en transférant de manière transparente les données et les mises à jour à travers l'organisation. Les constructeurs bénéficient de flux de travail rationalisés, d’une précision améliorée et de délais de mise sur le marché plus rapides.