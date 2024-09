Logiciel de conception de bâtiments et de modélisation des informations du bâtiment (BIM) - Applications les plus populaires - Belgique Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de conception de bâtiments et de modélisation des informations du bâtiment (BIM) englobent des outils de conception assistée par ordinateur (CAO) largement utilisés dans les secteurs de l'architecture et de la construction. Ces produits comportent souvent des outils et des bibliothèques spécialisés pour la conception architecturale et la construction, notamment les systèmes mécaniques, électriques et de plomberie (MEP), ainsi que le BIM. Le logiciel BIM facilite une approche basée sur un modèle pour la conception et la gestion des bâtiments et des infrastructures, offrant une représentation numérique des propriétés fonctionnelles d'une installation au-delà des dessins de construction traditionnels. Bien que certains produits de cette catégorie répondent à des objectifs de CAO plus larges, leur classement ici est basé uniquement sur leur application dans la conception de bâtiments.