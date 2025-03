Logiciel de suivi des bogues - Applications les plus populaires

Launchable

launchableinc.com

Les diagnostics intelligents d'échec des tests de Launchable résolvent les obstacles conventionnels au tri des bogues en identifiant et en se concentrant sur les problèmes les plus critiques. Considérez Launchable comme votre copilote d'IA pour rationaliser le processus d'identification, de catégorisation et de gestion des échecs de test, accélérant ainsi votre flux de travail de tri des bogues. Les diagnostics intelligents d'échec de test fournissent une perspective complète sur les sessions de test, que vous cherchiez à détecter les échecs liés au cluster, à détecter les problèmes récurrents ou à surveiller les modèles de test. Simplifiez le tri des bogues avec Launchable : https://www.launchableinc.com/topics/intelligent-bug-triage/ Lancez-vous sans crainte. 80% des tests logiciels sont inutiles. Launchable est la couche Dev Intelligence Platform qui vous montre les 20 % qui comptent le plus. Launchable accélère la boucle de rétroaction sur le développement en résolvant les défis d’expédition grâce à des informations et des actions de tests basées sur les données. Grâce à l'apprentissage automatique, Launchable optimise les pipelines CI en identifiant et en exécutant les tests présentant la probabilité d'échec la plus élevée et en suivant les informations sur les suites de tests afin de réduire les temps d'attente pour les développeurs. Les principales marques Fortune 100 s'appuient sur Launchable pour fournir plus de fonctionnalités plus rapidement en testant ce qui compte. La sélection de tests prédictifs de Launchable utilise l'apprentissage automatique pour sélectionner les bons tests à exécuter pour un changement de code spécifique. Cela ouvre la possibilité d’exécuter un ensemble beaucoup plus restreint de tests à différents stades du cycle de vie de votre développement logiciel, accélérant ainsi la livraison. Avec la sélection prédictive des tests, Launchable indique en fait à votre lanceur de tests exactement quels tests exécuter en fonction des modifications testées. Launchable analyse également vos données de test de manière globale pour faire apparaître Test Insights. Vous pouvez utiliser ces informations pour améliorer la santé de votre suite de tests et tirer le meilleur parti de vos exécutions de tests.