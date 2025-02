Logiciel de suivi des bogues - Applications les plus populaires - Tchad

Axosoft

Nous aimons les logiciels. Nous aimons aider les autres à créer des logiciels. Nous aimons l’avantage concurrentiel que les logiciels peuvent apporter aux entreprises. Nous aimons le fait que les logiciels nous facilitent la vie au quotidien, depuis la réservation d'une table pour le dîner jusqu'à l'application automatique des freins de nos voitures et en sauvant des vies. Le logiciel est tout simplement génial ! Et nous serons heureux de pouvoir expédier votre logiciel plus rapidement. Avez-vous une équipe Scrum ? Essayez ensuite de gérer vos backlogs de produits, vos sprints et vos user stories dans Axosoft Scrum. Votre équipe adorera les graphiques d'avancement automatisés, les flux de travail personnalisables et les capacités de planification des versions qui rendent la pratique de Scrum encore plus efficace. Au fur et à mesure que votre équipe combine Axosoft Scrum avec les autres composants, vous pourrez associer des défauts aux versions et transformer les demandes de fonctionnalités en éléments de backlog. Pour les équipes qui ont juste besoin de suivre les bugs, Axosoft Bug Tracker est le meilleur outil pour le suivi agile des défauts et des problèmes. Les équipes peuvent rapidement ajouter de nouveaux bogues, les attribuer à des versions ou à des utilisateurs et les déplacer via une variété de flux de travail personnalisés. Lorsque Axosoft Bug Tracker est intégré aux autres composants, votre équipe peut automatiquement convertir les incidents en défauts et utiliser des graphiques d'avancement pour voir à quelle vitesse les bogues sont éliminés. En plus, c'est seulement 1 $ par an ! Nous vous proposons également des tickets d'assistance. Axosoft Help Desk offre la possibilité de mieux suivre et résoudre les problèmes d'assistance de vos clients grâce à l'automatisation du courrier électronique au ticket, aux réponses prédéfinies et aux fils de discussion dans l'application. Vos clients disposeront également d'un hub pour signaler eux-mêmes les problèmes dans le portail client en ligne. Une fois que votre équipe aura intégré Help Desk à d’autres composants, le support sera en mesure de traduire instantanément les incidents en défauts et témoignages d’utilisateurs.