Logiciel de suivi des bogues - Applications les plus populaires - Afghanistan

Un logiciel de suivi des bogues, ou logiciel de suivi des problèmes, fait référence aux logiciels utilisés par les équipes d'assurance qualité (AQ) et de développement de logiciels pour signaler les bogues et les problèmes logiciels. Un suivi approfondi des bogues est essentiel pour un bon développement logiciel. Le logiciel de suivi des bogues fournit un référentiel qui explique comment reproduire un bogue et l'étendue d'un problème, et permet à une entreprise de séparer, hiérarchiser, séquencer et fournir des communications sur différents bogues dans de nombreux projets ou applications. Les logiciels de suivi des bogues sont généralement gérés par une équipe (AQ) et leur permettent de communiquer rapidement avec les développeurs, l'entreprise et souvent les clients pour savoir si, comment et quand corriger les bogues. Le logiciel de suivi des bogues peut s'intégrer aux outils de gestion de projet, de développement et d'automatisation des tests.