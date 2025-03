Citrix Cloud

citrix.com

Citrix est l'un des principaux fournisseurs de solutions informatiques sécurisées et évolutives qui permettent aux organisations de pouvoir optimiser leurs espaces de travail numériques. La plate-forme Citrix propose une gamme de services, y compris la virtualisation des applications et du bureau, la gestion des points de terminaison et des solutions d'accès sécurisées, conçues pour améliorer la productivité et rationaliser la gestion informatique. En mettant l'accent sur le soutien aux effectifs hybrides, Citrix permet aux entreprises de fournir des applications critiques et des données en toute sécurité sur n'importe quel appareil, tout en simplifiant la gestion des appareils et l'amélioration de l'expérience utilisateur. La plate-forme met également l'accent sur la sécurité grâce à l'accès et à l'observabilité à zéro, aidant les organisations à protéger les informations sensibles et à garantir la conformité. Citrix dessert diverses industries, notamment les soins de santé, les services financiers, le gouvernement et l'éducation, fournissant des solutions sur mesure pour répondre aux besoins commerciaux spécifiques. Grâce à l'innovation et à la collaboration, Citrix continue de stimuler les progrès dans les environnements informatiques basés sur le cloud et sur site.