Logiciel d'isolation du navigateur - Applications les plus populaires - Allemagne

Le logiciel d'isolation du navigateur permet aux entreprises de protéger les points finaux en fournissant aux utilisateurs des navigateurs Web virtuels et abstraits. Ces navigateurs isolés séparent l'activité de navigation Web du point final. Ainsi, en cas de violation ou d'injection de logiciels malveillants, seul le navigateur est compromis, et non l'appareil lui-même. Les entreprises mettent en œuvre ces outils pour appliquer des politiques de sécurité sur plusieurs points de terminaison distants, offrant ainsi aux administrateurs un contrôle accru sur l'accès et une meilleure visibilité sur les menaces sur les réseaux et appareils des utilisateurs. Ces produits fournissent le navigateur de manière transparente, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement aux applications Web et aux sites potentiellement dangereux tout en sécurisant leurs terminaux. Bien que certains de ces outils puissent ressembler à des passerelles Web sécurisées, qui contrôlent principalement l'accessibilité des sites et le filtrage des URL, les solutions d'isolation des navigateurs vont plus loin en créant des environnements d'exécution Web entièrement isolés.