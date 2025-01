Logiciel de simulation de violations et d'attaques (BAS) - Applications les plus populaires - Pologne

Cymulate

cymulate.com

Cymulate est une plateforme de validation de sécurité leader basée sur la technologie de simulation de violation et d'attaque la plus complète et la plus conviviale du secteur. Nous permettons aux équipes de sécurité de tester et de renforcer en permanence les défenses dans un paysage de menaces dynamique en adoptant le point de vue de l'attaquant. Cymulate se déploie en une heure, en s'intégrant à une vaste alliance technologique de contrôles de sécurité, de l'EDR aux passerelles de messagerie, passerelles Web, SIEM, WAF et bien plus encore dans les environnements sur site, Cloud et Kubernetes. Les clients constatent une prévention, une détection et une amélioration accrues de leur posture de sécurité globale grâce à l'optimisation de bout en bout de leurs investissements de défense existants à travers le cadre MITRE ATT&CK®. La plateforme fournit des évaluations des risques prêtes à l'emploi, expertes et basées sur des renseignements sur les menaces, simples à déployer et à utiliser pour tous les niveaux de maturité, et constamment mises à jour. Il fournit également un cadre ouvert pour créer et automatiser des équipes rouges et violettes en générant des scénarios de pénétration et des campagnes d'attaque avancées adaptées à leurs environnements et politiques de sécurité uniques.