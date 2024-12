Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de simulation de violations et d'attaques (BAS) - Applications les plus populaires - Royaume-Uni

Le logiciel de simulation de violations et d'attaques (BAS) reproduit les menaces de sécurité réelles, aidant ainsi les entreprises à préparer leurs plans de réponse aux incidents et à identifier les vulnérabilités potentielles de leurs systèmes de sécurité. Ces simulations peuvent impliquer l’envoi de faux e-mails de phishing aux employés ou la tentative de violer le pare-feu des applications Web d’une entreprise. De nombreux outils BAS proposent des simulations automatisées avec une logique de menace basée sur l'IA et des tests continus, garantissant que les équipes sont toujours prêtes à répondre efficacement aux incidents de sécurité. Ces simulations sont généralement disponibles 24 heures sur 24 et les entreprises les exécutent souvent périodiquement, en particulier lorsque les systèmes de sécurité sont mis à jour ou que les politiques sont révisées. Sans ces attaques simulées, il peut être difficile d’évaluer l’efficacité des opérations de sécurité. Des simulations personnalisées peuvent imiter diverses menaces ciblant différentes zones ou dans des environnements spécifiques, aidant ainsi les entreprises à évaluer et à renforcer leurs capacités.