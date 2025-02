Logiciel de protection de marque - Applications les plus populaires - Tonga

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ surveille ce qui se passe avec votre marque sur Internet et fournit des informations commerciales exploitables pour protéger et développer votre marque. TrackStreet est un véritable partenaire de marque. Nous exploitons une expertise approfondie du secteur et l’intelligence artificielle pour vous aider à automatiser l’application des politiques MAP (prix minimum annoncé) afin de vous offrir un avantage concurrentiel significatif. Notre plateforme vous fait gagner du temps et de l'argent et vous aide à protéger votre canal de revente établi contre les vendeurs non autorisés ou inconnus sur des sites comme Amazon, qui peuvent nuire à votre marque et à vos marges. Nos clients utilisent nos services pour : • Obtenir des informations approfondies sur leur canal de vente en ligne • Évaluer les opportunités de marché pour les nouveaux produits et marques • Gérer et appliquer les programmes MAP • Comprendre les commentaires du marché et détecter les problèmes de produits avant qu'ils ne fassent boule de neige Services TrackStreet - Visibilité du marché TrackStreet surveille Internet des marchés et des sites Web indépendants pour savoir qui vend vos produits, où ils les vendent, leur prix, et vous donne des outils pour comprendre les tendances de vente et de distribution qui déterminent les décisions de marché basées sur des données. - Conformité au prix minimum annoncé (MAP) Avec la plateforme d'application MAP la plus puissante et la plus efficace du secteur, TrackStreet automatise de nombreux processus autrement manuels tels que l'envoi d'avis de violation MAP, le suivi de la conformité aux politiques et la création et la distribution de Do-Not personnalisés. -Vendre des listes. - Suivi et agrégation des avis sur les produits TrackStreet Review Tracking est un service de surveillance proactif qui suit tous vos canaux de vente sur Internet à la recherche d'avis nouveaux ou mis à jour, puis compile les commentaires de vos consommateurs dans une interface facile d'accès où vous pouvez exécuter une analyse détaillée et activer des alertes automatisées qui vous informer des nouveaux avis qui nécessitent votre attention. - Portail des concessionnaires et autres modules pour vous aider à améliorer la gestion de votre réseau existant de revendeurs et de vendeurs agréés et à générer plus de revenus à partir de votre canal de revente. Comment pouvons-nous vous aider au mieux ? Appelez-nous pour planifier une consultation gratuite ou pour trouver plus d'informations sur TrackStreet.com