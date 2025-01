Logiciel de protection de marque - Applications les plus populaires - Polynésie française

Price2Spy

Price2Spy est un logiciel de tarification au détail utilisé par des entreprises de toutes tailles dans divers secteurs à travers le monde. Le logiciel de tarification de détail, basé sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, aide les professionnels du commerce électronique à surveiller et analyser les données de tarification et à retarifier les produits, en fonction de leur stratégie de marché. Les utilisateurs se voient proposer une acquisition de prix et de multiples mécanismes de reporting pour analyser les données. L'analyse aide les organisations à identifier les opportunités de tarification, par exemple quels produits sont sous-évalués ou si le prix peut être réduit, tout en restant dans la marge bénéficiaire souhaitée. En intégrant Price2Spy à Google Analytics 4, vous permettez le croisement et l'analyse de deux ensembles de données. Cela vous aide à identifier les produits avec un nombre élevé de visites et un faible nombre de ventes, les produits pour lesquels vous laissez de l'argent sur la table en n'augmentant pas les prix, et un moyen d'analyser les produits qui se vendent lentement. L'API de Price2Spy permet une intégration étroite avec le logiciel de l'organisation et permet une correspondance automatique des prix en fonction des concurrents. Si les changements de prix se situent dans une certaine marge ou au-dessus d'un seuil donné, les prix de la marque peuvent être mis à jour automatiquement sans aucune action nécessaire. Le module Repricing vous permet de définir vos stratégies de tarification pour identifier les produits dont le prix peut augmenter/diminuer et modifier ces prix dans votre boutique en ligne. Avant toute retarification, vos produits doivent être adaptés aux produits de vos concurrents. Nous proposons l'appariement manuel des produits, l'automatisation ainsi que l'automatisation hybride via l'apprentissage automatique. L'algorithme d'apprentissage automatique (ML) examine les produits de votre site et de vos concurrents pour garantir que seuls les candidats correspondants de manière significative sont suggérés. Tout cela est approuvé par un humain. Récemment, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser nos services d'extraction de données sur les produits, qui nous permettent d'explorer des sites et d'extraire des informations sur les produits. Price2Spy est capable de surveiller les sites Web conçus pour protéger les applications de surveillance. Vous pouvez virtuellement voir les prix de vos concurrents même si leurs sites Web ne souhaitent pas être surveillés. Si vous utilisez l'une des plates-formes prises en charge telles que : Shopify, Magento, BigCommerce, 3dcart, PrestaShop, etc. Price2Spy vous offre la possibilité de l'intégrer en un clic et d'effectuer une retarification en temps réel selon vos stratégies tarifaires. Il n’y a pas grand-chose à faire de votre côté pour que le système soit opérationnel. Price2Spy propose des didacticiels, des démos et une assistance en ligne pour aider les utilisateurs tout au long du processus.