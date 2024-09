Logiciel de protection de marque - Applications les plus populaires - Afghanistan Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de protection des marques permettent aux entreprises de gérer leurs informations en ligne liées aux produits et services. Il contribue à protéger la marque de toute forme d’abus, telle que les escroqueries, les violations, les contrefaçons et les infractions. Ce logiciel est particulièrement avantageux pour les entreprises qui vendent des produits via des canaux numériques, où le contrôle de grandes quantités d'informations sur les produits et les marques est difficile. Les logiciels de protection des marques surveillent plusieurs canaux numériques, notamment les moteurs de recherche comme Google, les sites Web de vente au détail de l’entreprise et les détaillants en ligne comme Amazon et eBay, ainsi que les comptes de réseaux sociaux. Ce logiciel permet d'identifier les violations potentielles à différentes étapes et garantit que ces menaces sont supprimées avant qu'elles ne parviennent aux clients. De plus, il protège la réputation de la marque en appliquant les politiques de marque et en les révisant régulièrement pour rester au courant de l'évolution des normes.