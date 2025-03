Logiciel d'intelligence de marque - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Les responsables marketing utilisent un logiciel Unified Brand Intelligence (UBI) pour améliorer la santé de la marque et élargir la portée de leur entonnoir marketing. Les équipes marketing de marque destinées aux consommateurs utilisent les solutions UBI pour obtenir des informations sur les sentiments et perceptions quotidiens ou périodiques de leurs consommateurs ou acheteurs. Les plateformes UBI collectent systématiquement les signaux en ligne provenant de divers canaux numériques, englobant les publicités, le trafic Web, les médias sociaux, les relations publiques et les avis en ligne. Grâce à une analyse complète, ces plateformes évaluent si la visibilité d'une marque dépasse celle de ses concurrents et évaluent la résonance du marketing de la marque auprès des acheteurs. Les plateformes UBI proposent des recommandations personnalisées pour guider les initiatives d'amélioration de la marque.