Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® est le leader mondial des produits SaaS d'exécution commerciale. Notre Commerce Execution Suite fournit aux marques, aux détaillants, aux courtiers et aux distributeurs les informations nécessaires pour prendre de meilleures décisions, en ligne et en magasin. La plateforme de Wiser prend en charge une variété de cas d'utilisation, depuis la connaissance du marché et la gestion des prix jusqu'à l'intelligence des rayons et l'exécution au détail. Pourquoi Wiser est-il le fournisseur d'analyses de confiance pour plus de 500 marques et détaillants à travers le monde ? De meilleures données. Notre mission est de créer des services qui capturent et présentent les informations les plus précises et les plus exploitables provenant de millions de sites Web et de dizaines de milliers de magasins physiques. L'intelligence en temps quasi réel de Wiser offre une visibilité multicanal pour optimiser les revenus quotidiens et horaires, la marge et les stratégies liées au marketing. Apprenez-en plus sur www.wiser.com et suivez @wiserinc.