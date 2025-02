Logiciel de gestion des actifs de marque - Applications les plus populaires - Salvador

CELUM

Même les produits de grande qualité nécessitent des présentations remarquables pour gagner sur les étagères numériques. Depuis l’avènement de la marque employeur, chaque entreprise comprend que la marque elle-même doit être positionnée le plus efficacement possible. CELUM résout ce défi avec sa plateforme unique de gestion de la chaîne d'approvisionnement de contenu SaaS. Le logiciel de CELUM permet aux équipes marketing, marque et produit de créer des expériences engageantes en créant, approuvant, gérant et distribuant du contenu sur tous les canaux requis, et de comprendre l'impact du contenu. Depuis sa création en 1999, CELUM a porté son effectif à près de 150 personnes, qui travaillent sans relâche et avec passion pour aider des centaines de nos clients à mettre leurs marques et produits sur le devant de la scène. Et c’est exactement là que les décisions d’achat des clients sont prises et que les marques sont liées aux valeurs de l’entreprise. CELUM est fier de compter parmi ses clients de nombreuses marques de renommée mondiale, telles que SCOTT Sports, Outfront Advertising, Essity, Shop Apotheke Europe et Sartorius. CELUM allie innovation de rupture et esprit start-up avec durabilité et planification à long terme. Le siège social et le centre d'ingénierie ultramodernes de Linz, en Autriche, comptent parmi les immeubles de bureaux les plus spectaculaires du pays. Le Campus CELUM combine les principes du New Work, une architecture respectueuse de l'environnement et des éléments de conception traditionnels d'inspiration alpine. L’équipe de direction expérimentée de CELUM (Alessandro Kurzidim – Produit, Michael Wirth – Opérations, Michael Kraeftner – PDG/Croissance) dirige l’entreprise avec des taux de croissance annuels soutenus à 2 chiffres. Le PDG Michael Kraeftner a continué à s'impliquer profondément dans les questions liées à la communication et à l'engagement des produits numériques depuis la fin de ses études en informatique des médias. Il est un expert reconnu par l'industrie et un conférencier régulier dans les domaines de la « Digitalisation des processus marketing » et de la « Perturbation du contenu du commerce électronique ».