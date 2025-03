Logiciel de promotion de marque - Applications les plus populaires

Social HorsePower

socialhp.com

Transformez vos employés en vos défenseurs les plus puissants avec SocialHP (SHP). Si vous cherchez à stimuler votre résultat net, à garder plus d'yeux sur le contenu de votre entreprise ou à amener des membres plus de haute qualité à l'équipe, SHP peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels. Tout commence par notre philosophie «Never-Login». Le logiciel compliqué appartient au passé. Avec SHP, vos employés n'ont pas à apprendre de nouveaux logiciels ou à perdre du temps à une formation compliquée. Notre plateforme est simple, intuitive et conçue pour aider les membres de l'équipe à commencer à partager du contenu immédiatement. Vos employés sont un atout le plus précieux de votre entreprise. C’est pourquoi nous avons simplifié leur simple défense de votre entreprise, ce qui vous permet de: -Cruit de nouvelles personnes - augmenter l’engagement social sur le contenu de l’entreprise - Boost Ventes grâce à la puissance de la vente sociale. Avec la caractéristique du pilote automatique de SHP, vos employés n'ont jamais besoin d'élaborer leur calendrier de contenu. Le contenu approuvé est partagé automatiquement à leurs sociaux afin que l'engagement puisse rouler. Pourquoi est-ce important? Plus de 80% des consommateurs apprécient les recommandations de la famille et des amis avant la publicité. SHP transforme vos employés en influenceurs qui attirent plus de ventes dans votre entreprise. Êtes-vous prêt à permettre à vos employés de devenir vos plus grands défenseurs? Voulez-vous en savoir plus sur la façon dont SHP stimule l'engagement social et fait que les gens parlent de vos produits et services? Planifiez une démo gratuite avec notre équipe aujourd'hui et libérez la puissance de SHP.