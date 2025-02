Logiciel de billetterie - Applications les plus populaires - Tunisie

Ticket Tailor

tickettailor.com

Chez Ticket Tailor, notre mission est de responsabiliser un large éventail de créateurs d'événements en rendant la vente de billets facile et abordable. Nos tarifs flexibles et équitables aident les budgets événementiels à aller plus loin. Un service client de première classe signifie qu'une assistance est toujours disponible, de jour comme de nuit. Et nous sommes fiers de créer une plate-forme simple avec un état d'esprit axé sur le client. Les utilisateurs peuvent choisir entre un paiement à l'utilisation ou l'achat de crédits à l'avance pour économiser. Nous accordons également 20 % de réduction aux associations caritatives, aux B Corps et aux PTA. Et si un événement est gratuit, nous le sommes aussi. Une fois la billetterie opérationnelle, les événements sont totalement personnalisables et nous proposons une vaste gamme de fonctionnalités. Pensez aux plans de salle, à l'intégration avec des outils populaires et à une application d'enregistrement gratuite, pour commencer. Notre équipe est petite mais puissante, motivée par les commentaires et axée sur la simplicité. Nous émettons plus d'un million de billets chaque mois pour des événements de toutes formes et de toutes tailles – du seul théâtre de marionnettes flottant du Royaume-Uni aux brunchs sans fond sur le thème de Beyoncé et aux grottes du Père Noël à guichets fermés à travers les États-Unis. Nous sommes également la plus grande plateforme de billetterie indépendante au monde. Sans investisseurs à qui répondre, ni objectifs de croissance irréalistes. Cela nous permet de nous développer délibérément – ​​avec un objectif précis – afin que chaque billet d'événement vendu avec Ticket Tailor puisse avoir un impact positif. Nous sommes neutres en carbone (ayant compensé l'ensemble de notre historique d'émissions), faisons un don à des causes climatiques pour chaque billet vendu et sommes devenus en 2021 une certification B Corp, rejoignant une communauté mondiale d'entreprises donnant la priorité aux personnes et à la planète.