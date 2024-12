Logiciel de billetterie - Applications les plus populaires - Mexique Les plus populaires Récemment ajouté

Le logiciel de billetterie est une solution de gestion d'événements de bout en bout qui facilite la billetterie, les ventes et la gestion des listes de participants pour les événements en direct. Les organisateurs d'événements utilisent un logiciel de billetterie pour collecter les inscriptions, vendre des billets et des marchandises, accepter des dons et gérer les profils des participants. Ces produits peuvent être exploités pendant et après un événement pour vendre des billets sur place, enregistrer les participants et analyser le succès d'un événement. Certains logiciels de billetterie incluent également des fonctionnalités de logiciel CRM pour gérer les profils des clients ou des mécènes.