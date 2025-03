Logiciels de plates-formes de robots - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Certainly

certainly.io

Certainement a pour mission d'aider les entreprises à créer des expériences utilisateur incroyables pour le commerce électronique, en remplaçant les clics par des conversations. Le logiciel Certainly Conversational AI se connecte de manière transparente aux plates-formes sur lesquelles vous gérez votre entreprise, et nous avons des clients et des partenaires dans plus de 20 pays à travers le monde. Avec son Chatbot Builder sans code, la plateforme Certainly Conversational AI offre une expérience de construction amusante et simple. Le produit offre des expériences utilisateur de haute qualité sur tous les canaux, des intégrations transparentes avec des dizaines de systèmes d'entreprise et une IA puissante et propriétaire qui détecte n'importe quelle langue et propose du contenu prêt à l'emploi dans plus de 14 langues. Des marques telles que Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk et AKQA lui font certainement confiance.