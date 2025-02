Logiciels de plates-formes de robots - Applications les plus populaires - Salvador

500apps

500apps.com

CRM.IO de 500Apps est un logiciel CRM avancé pour stimuler plus de ventes et développer votre entreprise plus rapidement avec le meilleur logiciel de gestion de la relation client basée sur le cloud. Accédez à 50 applications pour 14,99 $ par utilisateur. Caractéristiques: 1. Gestion des prospects: le logiciel de gestion des prospects pourrait ajouter et gérer tous vos prospects à un seul emplacement central. Gérez facilement les informations des clients et entretienz les relations clients à l'aide des meilleures fonctionnalités de gestion de contact. Fermer plus de transactions avec moins de travail. 2. Logiciel de gestion de contact: le logiciel de gestion des contacts par CRM.IO pourrait gérer les informations des clients et développer des relations clients plus solides à partir d'un emplacement central. 3. Logiciel de gestion des comptes: le logiciel de gestion des comptes intelligents comprend les besoins commerciaux de vos clients et gagne plus d’accords avec une vision stratégique des comptes clés dans vos activités de vente. 4. Gestion des transactions: les logiciels de gestion des transactions pourraient suivre, gérer et gagner davantage de transactions avec l'entreprise croissante. 5. Logiciel d'automatisation des ventes: logiciel d'automatisation des ventes pour les entreprises en croissance pour automatiser facilement les processus de vente complexes. Automatisation des ventes intelligentes et puissantes, gagner du temps, rationalisez votre processus de vente et évoluez votre entreprise en automatisant vos ventes et vos workflows commerciaux en quelques minutes.