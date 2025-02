Logiciels de plates-formes de robots - Applications les plus populaires - Sénégal

Botpress

botpress.com

Botpress est une plate-forme d'IA générative pour la création de chatbots ChatGPT, permettant aux utilisateurs de créer des chatbots avec une expérience de construction intuitive, optimisée par les derniers LLM et GPT d'OpenAI. La plateforme offre une large gamme de fonctionnalités, notamment le moteur GPT-Native Engine et Conversation Studio, qui fournit un éditeur de chatbot de nouvelle génération. En outre, la plate-forme comprend le Hub, qui constitue la plus grande collection d'intégrations que les utilisateurs peuvent utiliser pour intégrer leurs chatbots à d'autres outils et services. Il propose également diverses ressources, notamment de la documentation, des didacticiels vidéo, un SDK et un forum communautaire sur Discord. Botpress Cloud est la nouvelle fonctionnalité de la plateforme que les utilisateurs peuvent essayer pour créer et déployer leurs chatbots plus rapidement, tandis que son Visual Flow Editor offre un éditeur de flux visuel intuitif qui permet aux utilisateurs de donner vie aux conversations de leurs utilisateurs. La plate-forme fournit également diverses intégrations et compétences prédéfinies alimentées par la plus grande communauté open source de chatbot, permettant aux utilisateurs d'accélérer leur processus de création. Les utilisateurs peuvent tirer parti des informations de la plate-forme provenant d'Analytics, d'Incompris et d'Analyse des sentiments pour améliorer continuellement leur chatbot. De plus, Botpress propose un déploiement en un clic sur tous ses canaux pour rencontrer les utilisateurs là où ils se trouvent. Botpress bénéficie de la confiance de milliers d'organisations et a créé divers modèles, notamment les chatbots Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper et Language Tutor. Dans l'ensemble, Botpress propose divers outils et fonctionnalités qui rendent la création et le déploiement de chatbots plus rapides et sans effort.