Logiciels de plates-formes de robots - Applications les plus populaires - Pologne

Twixor redéfinit le CX avec Generative AI & NLP, créant des parcours clients dynamiques sur les canaux de messagerie. La plateforme CX low-code/no-code de Twixor fusionne Digital Assistant et Intelligent Process Automation, offrant des interactions personnalisées et axées sur les objectifs. Il va au-delà des réponses scriptées, générant des recommandations et des solutions empathiques et personnalisées, améliorant ainsi la satisfaction des clients dans les domaines du marketing, des transactions commerciales et des opérations de support. * Succès prouvé : avec plus de 400 clients dans le monde, dont des sociétés Fortune 500, et plus d'un milliard d'interactions gérées chaque trimestre, Twixor est également fiable et reconnu avec 7 brevets. * Avantages transformateurs : avec Twixor, atteignez un taux de conversation de plus de 25 %, réduisez les coûts d'exploitation de 15 à 25 % et augmentez l'engagement de la marque de 80 %. * Principales fonctionnalités : notre plate-forme propose un Journey Builder Studio par glisser-déposer, un moteur conversationnel alimenté par l'IA et la PNL, des agents en direct et virtuels, une gestion de campagne intelligente, une prise en charge omnicanale de 120 langues et un tableau de bord analytique piloté par l'IA. * Reconnu comme la meilleure plateforme d'expérience client dans le secteur de la vente au détail et du commerce électronique en Inde, nous avons également acquis la reconnaissance en tant que fournisseur émergent d'IA conversationnelle dans la région MEA. Les partenaires de choix de Twixor comprennent l'un des plus grands acteurs mondiaux de plateformes bancaires et de CPaaS, ainsi que de nombreux autres acteurs de la région MEA et APAC, qui font confiance à nos solutions en marque blanche. En bref, Twixor permet aux entreprises de créer des parcours clients dynamiques, offrant une expérience client exceptionnelle qui vous distingue dans votre secteur.