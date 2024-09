Logiciels de plates-formes de robots - Applications les plus populaires - Bosnie-Herzégovine Les plus populaires Récemment ajouté

Les plateformes de robots sont des outils instrumentaux conçus pour créer et déployer des chatbots interactifs. Ces plates-formes permettent aux entreprises de créer des robots conversationnels intelligents qui interagissent avec les clients et les aident à fournir des informations aux utilisateurs. Offrant une gamme d'outils de développement tels que des frameworks et des ensembles d'outils API, ces plates-formes permettent la création de robots personnalisables. En règle générale, ces robots sont évolutifs, capables de fonctionner simultanément sur diverses plates-formes de communication et sur plusieurs appareils. Certaines plateformes proposent même des fonctionnalités d’intégration de publicité et de paiement. De plus, ils fournissent des fonctionnalités de maintenance pour résoudre les problèmes pouvant survenir après la publication. De nombreuses plateformes de robots exploitent des produits d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique pour obtenir des performances et des analyses avancées. Ils exploitent des outils de traitement du langage naturel (NLP) pour interpréter le texte et interagir efficacement avec les plateformes d'IA. Pour être inclus dans la catégorie Bot Platforms, un produit doit : 1. Fournir des fonctionnalités pour le déploiement de robots. 2. Proposez des cadres de développement de robots pour faciliter la personnalisation. 3. Permettez aux utilisateurs de définir des comportements et des réponses de programme pour leurs robots. 4. Fournissez aux utilisateurs des outils pour effectuer la maintenance et les mises à jour des robots publiés.