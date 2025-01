Logiciel de détection et d'atténuation des robots - Applications les plus populaires - Pologne

DataDome

La protection contre les robots et la fraude en ligne de DataDome bloque les attaques avec une précision inégalée et sans aucun compromis. Notre plateforme, alimentée par un apprentissage automatique multicouche, analyse quotidiennement 5 000 milliards de signaux et s'adapte et analyse chaque demande en temps réel. En 2023, DataDome a bloqué plus de 316 milliards d’attaques frauduleuses. De grandes entreprises mondiales, notamment Tripadvisor et Foot Locker, font confiance à DataDome pour protéger leurs sites Web, applications mobiles et API contre la fraude aux comptes, la fraude aux paiements, le credential stuffing, les DDoS, la fraude publicitaire, etc. Avec un délai de rentabilisation record, DataDome offre des informations transparentes, une expertise SOC 24h/24 et 7j/7, un déploiement facile et plus de 50 intégrations. La solution n'ajoute aucune latence aux points finaux protégés, répondant à chaque demande en moins de 2 millisecondes grâce à plus de 26 PoP régionaux et à la technologie de mise à l'échelle automatique. DataDome est sans friction pour les consommateurs tout en offrant une protection optimale et offre le seul CAPTCHA et Device Check sécurisé, convivial et respectueux de la confidentialité, la première alternative invisible. DataDome propose des solutions complémentaires, spécialisées pour lutter contre la fraude aux comptes et à la publicité. DataDome Ad Protect détecte la fraude publicitaire, permettant aux spécialistes du marketing d'optimiser leurs campagnes. La solution Account Protect de DataDome offre une protection complète contre la fraude de compte provoquée par des humains et des robots en analysant l'intention de l'utilisateur.