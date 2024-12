Les plus populaires Récemment ajouté Logiciel de détection et d'atténuation des robots - Applications les plus populaires - Gabon

Les logiciels de détection et d'atténuation des robots aident les entreprises à se protéger contre les activités et les attaques non autorisées des robots. Les robots peuvent être utilisés pour perturber les sites Web avec des attaques DDoS, récupérer des données ou effectuer des transactions frauduleuses. Ces solutions sont conçues pour détecter l'activité des robots, identifier les robots nuisibles et les empêcher d'interagir avec des sites Web, des applications ou des réseaux. Les entreprises s'appuient sur ces outils pour garantir que leurs systèmes restent opérationnels pendant les attaques et pour empêcher les robots d'atteindre leurs objectifs malveillants. Bien que les outils de détection et d'atténuation des robots puissent partager certaines fonctionnalités avec les logiciels de protection DDoS, ils offrent une protection plus large en ciblant une variété d'activités liées aux robots au lieu de se concentrer sur un seul type d'attaque. De même, bien que les logiciels de fraude aux clics aient également des fonctions qui se chevauchent, ils ciblent et défendent spécifiquement les clics frauduleux dans la publicité au paiement par clic (PPC), qui ne sont que l'une des nombreuses menaces auxquelles les outils de détection et d'atténuation des robots répondent.