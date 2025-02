Logiciel de gestion de favoris - Applications les plus populaires - Salvador

Diigo

Diigo est un site Web de partage de favoris sociaux qui permet aux utilisateurs inscrits de mettre en signet et de baliser des pages Web. De plus, il permet aux utilisateurs de mettre en évidence n'importe quelle partie d'une page Web et de joindre des notes autocollantes à des surlignages spécifiques ou à une page entière. Ces annotations peuvent rester privées, partagées avec un groupe au sein de Diigo ou être transmises à quelqu'un d'autre via un lien spécial. Le nom « Diigo » est un acronyme de « Digest of Internet Information, Groups and Other stuff ». Les titulaires d'un compte Premium peuvent effectuer des recherches en texte intégral dans les copies mises en cache des signets. Une recherche en texte intégral recherche également les URL des pages, les balises et les annotations. Cela signifie que les titulaires d'un compte premium peuvent choisir d'omettre les balises qui apparaissent déjà dans le texte d'une page à mettre en signet (bien que le texte à l'intérieur des images ne puisse pas être recherché). Le lancement de Diigo a rencontré des réponses mitigées, allant des non impressionnés aux enthousiastes. Diigo bêta a été répertorié comme l'un des dix meilleurs outils de recherche par CNET en 2006. En dehors du site Web, l'interface utilisateur graphique de Diigo comprend un bookmarklet facultatif ou une barre d'outils personnalisable, avec diverses capacités de recherche. La surbrillance est activée par un menu, qui peut soit apparaître automatiquement lorsque le contenu est sélectionné, soit être intégré dans le menu contextuel. En mars 2009, Diigo a acquis le service de coupures de sites Web Furl auprès de Looksmart pour un prix non divulgué. Le site dispose également d'une extension disponible sur le Chrome Web Store. Le 25 octobre 2012, le domaine diigo.com a été piraté. Un attaquant inconnu a modifié les enregistrements des serveurs de noms faisant autorité (« enregistrements NS ») pour la zone DNS DIIGO.COM, donnant temporairement le contrôle aux serveurs de noms d'AFRAID.ORG et provoquant une mauvaise direction du trafic. Les applications mobiles pour Diigo sont disponibles sur iOS, Android et Windows. Téléphone 7.