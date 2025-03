Sherpany

Sherpany est la principale solution suisse de gestion de réunions, conçue pour répondre aux besoins uniques des réunions du conseil d'administration, des comités du conseil d'administration et de la direction. Reconnu par les plus grandes entreprises européennes, Sherpany augmente la productivité des réunions de 45 %, en rationalisant l'ensemble du processus, de la préparation de la réunion à la distribution des procès-verbaux de réunion signés numériquement et des actions à entreprendre. Nous accordons la priorité à la sécurité et à la conformité, avec une solution robuste approuvée par la FINMA et certifiée ISO270001 qui centralise et garantit des contrôles d'accès appropriés à vos données. En plus de la plateforme Web Sherpany, accessible via un navigateur Web, nous proposons des applications natives pour iOS, Windows et Android, offrant un accès pratique à notre solution de gestion de réunions sur différents appareils. Notre logiciel SaaS, associé à notre formation aux réunions et à d'autres services complémentaires, transforme la culture des réunions de votre entreprise et garantit d'excellentes réunions. Sherpany a développé un cadre complet de gestion de réunions pour les dirigeants de réunions, fondé sur les meilleures pratiques fondées sur des données probantes. La solution de gestion de réunions Sherpany s'aligne sur ces pratiques pour faciliter des réunions productives. Avec plus de 15 000 dirigeants ayant déjà amélioré la productivité de leurs réunions grâce à Sherpany, nous sommes devenus le partenaire de confiance de plus de 350 entreprises clientes.