Logiciel de gestion de conseil d'administration - Applications les plus populaires - Soudan du Sud

Zeck

zeck.app

Zeck est une plateforme logicielle basée sur le cloud qui transforme les réunions du conseil d'administration. Zeck crée à la fois une efficacité en termes de temps et une amélioration qualitative de la dynamique du conseil d'administration. Fondamentalement, après avoir vécu des réunions de conseil d’administration misérables et dépassées, en tant qu’opérateurs et administrateurs, nous avons décidé de réinventer complètement l’ensemble du processus de réunion du conseil d’administration. Zeck est cofondé par Edward Norton, acteur, cinéaste et entrepreneur primé, ainsi que par Robert et Jeffrey Wolfe, fondateurs de Moosejaw (acquis par Walmart) et CrowdRise (acquis par GoFundMe). James Zubok, opérateur d'une société de logiciels incroyablement expérimenté et investisseur en capital-investissement, est l'un des partenaires fondateurs. Vous connaissez probablement Edward Norton grâce à son travail quotidien. Mais Edward a également fondé plusieurs entreprises et siège à de nombreux conseils d’administration d’entreprises et d’organisations à but non lucratif. « Ceux d’entre nous qui ont créé des entreprises ou siégé à des conseils d’administration avaient l’impression que la dynamique des réunions du conseil d’administration était brisée. Les réunions du conseil d'administration étaient devenues un moment de « se frapper au visage » pour de nombreuses entreprises et organisations » - Edward Norton, directeur de la stratégie de Zeck Le monde évolue et il n'y a aucune chance que nous procédions aux réunions du conseil d'administration de la même manière dans deux ans. . Zeck est une solution transformatrice révolutionnaire, et des milliers de PDG, membres de conseils d’administration et d’organisations à but non lucratif sont d’accord. Les investisseurs notables incluent Salesforce Ventures, Khosla Ventures, Breyer Capital, Brian Sheth (co-fondateur de Vista Equity) et David Blaine (ce qui est plutôt cool car il est si doué en magie). En plus des réunions du conseil d'administration, les entreprises et les organisations à but non lucratif utilisent Zeck pour les mises à jour des investisseurs, les réunions à tous, les revues commerciales trimestrielles, etc.