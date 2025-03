Logiciel de facturation - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

BlueSnap

La plate-forme Armatic améliore la puissance de votre logiciel de comptabilité/ERP existant et de votre système CRM existant avec une automatisation des flux de travail, une puissante intelligence d'affaires et une fonctionnalité de communication interservices entièrement intégrée pour automatiser les tâches dans les domaines des finances, des ventes, du support, des ressources humaines et des opérations. 1. Automatisation des finances et de la facturation (AR, AP, factures, abonnements, paiements) : les collections AR entièrement automatisées réduisent considérablement le délai de paiement (DSO). Notre moteur de règles avancé transmet automatiquement le bon message au bon moment, garantissant ainsi la probabilité de paiement la plus élevée, tout en permettant une communication client rapide et efficace. Ne laissez jamais un autre paiement fournisseur non pris en compte, attribuez les factures des fournisseurs pour examen et approbation. Tirez parti de notre moteur d’automatisation et d’approbation des flux de travail pour acheminer toutes vos factures vers des paiements optimisés. Activez la facturation par abonnement/récurrente, la facturation progressive, la création de factures, les paiements automatiques, les plans de paiement, les frais de retard, les coupons, la facturation en ligne et les portails clients interactifs, le tout intégré et synchronisé avec vos systèmes de comptabilité et CRM actuels. La tokenisation des paiements et la récupération automatisée des paiements échoués garantissent qu'aucun paiement n'est manqué et que toutes les données sont sécurisées. 2. Automatisation des ventes et du succès (QTC, CPQ, NPS, eSign) : automatisez les devis pour les prospects, contrôlez vos prix et concluez des transactions plus rapidement grâce à nos fonctionnalités QTC et CPQ. Tout, de la création d'un devis à la collecte d'argent auprès des clients. Donnez à votre équipe de vente et de réussite les moyens de gérer le processus QTC et d’éliminer les goulots d’étranglement au sein des services. Plus besoin de deviner, laissez votre équipe commerciale gérer tous les aspects de la création d'un nouveau contrat dans un cadre clairement défini - du devis à la signature électronique et au paiement. Partagez toutes les données de communication historiques, fichiers, documents, factures et contrats avec toute votre équipe depuis le responsable client. Utilisez le centre de contact intégré d'Armatic pour communiquer avec vos clients. Tirez parti du moteur Armatic Net Promoter Score pour rejoindre des entreprises qui ont connu une croissance 2 fois plus rapide que la concurrence. Donnez à vos équipes les moyens de prendre de meilleures décisions, appuyées par les commentaires des clients. 3. Automatisation du capital humain (eNPS, Employee Advocacy, Contrats, eRecords) : Mesurez et améliorez la satisfaction de vos employés avec le NPS des employés d'Armatic. Créez des boucles de rétroaction de communication avec vos employés pour favoriser la fidélité et l'engagement des employés. Amplifiez la portée sociale de votre entreprise avec Employee Advocacy. Tirez parti des réseaux sociaux de vos employés en leur offrant un moyen simple de partager des informations approuvées sur l'entreprise. Les publications sociales de votre entreprise touchent un grand nombre de prospects et de nouvelles recrues potentielles. Offrez à votre équipe RH et aux responsables de votre organisation une solution pour signer électroniquement, stocker et gérer en toute sécurité tous les contrats des employés. Partagez toutes les données de communication historiques, fichiers, documents, contrats d'employés et NDA avec toute votre équipe. Le gestionnaire de contacts des employés d'Armatic offre à votre équipe un accès instantané et facile à toutes les informations pertinentes sur les employés, y compris les données de communication, les contrats et les notes relatives aux RH.