Logiciel de gestion des offres - Applications les plus populaires

Un logiciel de gestion des offres automatise et simplifie le processus de création et de soumission de propositions de projets de construction. Il permet aux sous-traitants de générer des estimations d'offres précises et professionnelles à l'aide de modèles personnalisables. Pour les entrepreneurs et les chefs de projet, il offre une meilleure visibilité sur les projets et améliore la responsabilité. Ces solutions s'intègrent ou complètent souvent les logiciels d'estimation et de relevé de construction.