GoKlaim

goklaim.com

GoKlaim est un logiciel qui aide les employeurs à offrir des avantages en matière de santé et de bien-être à leurs employés de manière simple et flexible. Avec GoKlaim, les employés peuvent accéder à un compte de dépenses de santé via une application mobile, où ils peuvent soumettre des réclamations pour une variété de dépenses éligibles, des soins médicaux et dentaires à l'éducation et au développement personnel. Les employés peuvent également consulter le solde de leur compte, ajouter des personnes à charge et se faire rembourser rapidement et facilement. Les employeurs peuvent personnaliser le plan en fonction de leurs besoins et de leur budget, ajuster les catégories et sous-catégories de dépenses et reporter les fonds inutilisés à l'année suivante. GoKlaim fournit également des outils d'analyse et de reporting pour aider les employeurs à surveiller et à optimiser leurs dépenses en avantages sociaux. GoKlaim est une excellente solution pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs employés une expérience personnalisée et sans tracas en matière d'avantages en matière de santé et de bien-être. Apprenez-en davantage sur GoKlaim en nous rendant visite sur www.goklaim.com