Nova Benefits est une plate-forme de bien-être des employés centrée sur l'assurance maladie d'entreprise. Fondée par Saransh Garg (PDG) et Yash Gupta (CTO), Nova Benefits est en mission pour construire des lieux de travail plus heureux et plus sains pour tout le monde en rendant une assurance maladie personnalisée et facile à utiliser pour tous les employés. Au cours des deux dernières années, plus de 350 entreprises ont été assurées avec des prestations de Nova, avec plus de 175 000 membres couverts et plus de 10 000 réclamations traitées. Leur clientèle estimée comprend les jeux Snapdeal, Homelane, Clear, Rupeek, Zinier et Junglee, entre autres. Pour les RH et les équipes administratives, les avantages sociaux NOVA autorisent les lieux de travail avec une expérience de réclamation supérieure, un flux de travail RH, un portail des employés en libre-service, des prestations de santé, des expériences d'assurance personnelle et des avantages sociaux de bien-être. La startup B2B SaaS a levé 10 millions de dollars de la série A de investisseurs qui incluent SIG, Bessemer, Multiply Ventures, Better Capital et Titan Capital.