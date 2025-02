Avantages Logiciel de support - Applications les plus populaires - Tunisie

Forma

joinforma.com

Les entreprises dépensent des millions chaque année en avantages sociaux que les employés n’apprécient ni n’utilisent régulièrement. Fondée en 2017, Forma a entrepris de construire un meilleur modèle en remettant en question les approches traditionnelles universelles. Le logiciel d'avantages sociaux flexible de Forma aide les entreprises à proposer des avantages sociaux compétitifs tout en réduisant les coûts et les inefficacités, en offrant aux employés plus de choix et de flexibilité dans la manière dont ils dépensent leurs allocations sociales. La plate-forme permet également aux professionnels des ressources humaines d'économiser d'innombrables heures en gérant et en prenant en charge diverses solutions ponctuelles. Grâce à Forma, les entreprises peuvent choisir parmi une suite de produits comprenant des comptes de dépenses de style de vie, des comptes de dépenses de santé, des accords de remboursement de santé, des comptes de dépenses flexibles, et bien plus encore, pour concevoir et proposer des programmes d'avantages sociaux personnalisés, le tout via une plate-forme unique. Les employés ont alors trois choix pour dépenser les fonds de leur compte : la boutique Forma avec des produits et services à prix réduit, la carte Visa Forma ou demander un remboursement soutenu par l'équipe d'assistance aux membres de classe mondiale de Forma. Forma a aidé des centaines d'entreprises parmi les plus admirées au monde, dont Stripe, Zoom, Lululemon et Affirm, à concevoir et à soutenir des programmes d'avantages sociaux flexibles et inclusifs pour près d'un million d'employés. Et nous constatons un grand succès avec 98 % de fidélisation de la clientèle, 75 NPS et 98 notes CSAT de la part des membres. Forma est soutenu par Emergence Capital et Ribbit Capital et a reçu de nombreuses récompenses pour sa croissance exponentielle, son innovation logicielle et en tant que « Great Place to Work ».