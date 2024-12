Les plus populaires Récemment ajouté Avantages Logiciel de support - Applications les plus populaires - Malaisie

Les logiciels d'aide aux avantages sociaux, également appelés logiciels de communication sur les avantages sociaux ou d'aide à la décision en matière d'avantages sociaux, sont conçus pour aider les employés à maximiser leurs avantages sociaux. Ces systèmes informent les employés sur leurs options en matière d'avantages sociaux, tels que les régimes d'assurance et tout changement, et fournissent des conseils tout au long du processus d'inscription. Les organisations et les services RH utilisent ces solutions pour rationaliser la communication sur les avantages sociaux et simplifier le processus d'inscription, économisant ainsi du temps et de l'argent. Les produits d'assistance aux avantages sociaux comportent souvent des portails pour les employés et des options en libre-service qui permettent aux employés d'afficher, de mettre à jour et de gérer leurs informations personnelles, leurs documents et leurs plans. Les services RH sont les principaux utilisateurs de ces systèmes, qui aident les responsables RH à administrer les avantages sociaux. Certains logiciels de prise en charge des avantages sociaux aident également les entreprises à se conformer aux réglementations fédérales et locales, telles que la loi sur les soins abordables (ACA) et la loi sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance maladie (HIPAA). Ces outils fournissent souvent un réseau de partenaires de distribution et/ou s’intègrent au logiciel d’administration des avantages sociaux d’une entreprise.