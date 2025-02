Prestataires de conseils en avantages sociaux - Applications les plus populaires - Soudan du Sud

Bennie

La plateforme mondiale d'avantages sociaux de Bennie aide les employeurs, les employés et les personnes à leur charge à prospérer grâce à une gamme de solutions modernes, notamment le conseil, l'assurance et le coaching. Reconnu par les entreprises les plus innovantes au monde, Bennie est une solution unique qui va au-delà des avantages sociaux traditionnels et comprend le coaching des employés, l'assurance IARD et bien plus encore. L'application Bennie est une ressource incontournable permettant aux employés de trouver et de comprendre facilement les informations sur les avantages sociaux. De l'affichage des cartes d'identité à la recherche de fournisseurs en réseau en passant par la navigation sur Bennie's Marketplace, les membres ont à portée de main les informations et les outils dont ils ont besoin. Le concierge des soins de santé de Bennie, Ask Bennie, est l'outil ultime pour le soutien dédié aux membres. Les membres peuvent discuter avec un avocat Ask Bennie directement sur l'application pour obtenir de l'aide sur les questions concernant l'inscription ouverte, la couverture, les négociations/erreurs de factures, la recherche de fournisseurs, et plus encore.