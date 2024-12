Les plus populaires Récemment ajouté Prestataires de conseils en avantages sociaux - Applications les plus populaires - Malaisie

Le conseil en avantages sociaux implique l'externalisation de fonctions de ressources humaines (RH) spécialisées dans la sélection, l'approvisionnement, la mise en œuvre, l'administration et le renouvellement des régimes d'avantages sociaux des employés. Ces régimes englobent divers avantages tels qu'une assurance maladie collective, une assurance vie, des congés payés, des pensions, le remboursement des prêts étudiants, une assurance invalidité et des comptes de retraite individuels. Les prestataires de services dans ce domaine évaluent les exigences, surveillent l'utilisation et la disponibilité des prestations pour les employeurs et les employés, et garantissent le respect des réglementations gouvernementales. Ils agissent comme principal agent de liaison entre les compagnies d’assurance, les vendeurs et les clients. Grâce à des recherches et des négociations approfondies, ces prestataires proposent des plans sur mesure qui correspondent aux besoins des clients. Les entreprises font appel à ces services toute l’année et peuvent s’attendre à une communication et un soutien continus.