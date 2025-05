Logiciel de codes à barres - Applications les plus populaires

Magasin d'applications pour les applications Web Trouvez les bons logiciels et services.

Un logiciel de codes-barres est utilisé pour générer un code lisible par machine sous la forme de divers nombres et de lignes parallèles de différentes largeurs. Ces outils ont la fonctionnalité nécessaire pour imprimer ces données (le code-barres) sur les produits. Les codes-barres peuvent être scannés et lus en intégrant des scanners. Ces outils proposent des modèles permettant aux utilisateurs d'imprimer leur code-barres dans le modèle qui convient le mieux à leur entreprise. Différentes industries et pays utilisent ces différents modèles pour imprimer les codes-barres adaptés à leurs objectifs spécifiques. Les outils de codes-barres s'intègrent au logiciel de gestion des stocks pour garder une trace des informations telles que les niveaux de stock, l'emplacement des produits et les matières premières chaque fois que le code-barres est scanné. En automatisant le processus de saisie des données via la numérisation des codes-barres, ces outils éliminent le risque d'erreur humaine lors de la saisie manuelle des données. Les codes-barres sont généralement scannés lorsqu'un produit est vendu ou expédié d'un endroit à un autre. Ces informations sont particulièrement utiles aux entreprises de secteurs tels que la fabrication et le commerce électronique. Ce logiciel dispose parfois de fonctionnalités permettant de générer/scanner des étiquettes RFID (identification par radiofréquence) afin de gérer et de suivre l'inventaire et d'autres actifs.