Logiciel de vérification des antécédents - Applications les plus populaires - État de la Cité du Vatican

Instaurer la confiance est important, mais cela ne doit pas nécessairement être difficile. Certn révolutionne la vérification des antécédents avec la plateforme la plus simple à utiliser, une assistance 24h/24 et 7j/7 et des résultats rapides et conformes. Certn estime que vous n’avez pas à vous contenter de la façon dont cela a toujours été fait. Certn propose des vérifications d'antécédents criminels nationaux et internationaux, des rapports de solvabilité, des vérifications de références, des vérifications d'études, des dossiers de conduite, des vérifications d'identité et bien plus encore, avec des délais d'exécution parmi les meilleurs du secteur. La plateforme Certn est facile à utiliser et peut être uniquement en marque blanche. Certn s'intègre à votre système de suivi des candidats (ATS) préféré, notamment Workday, Lever, Greenhouse, Workable, etc. Certn aide les entreprises à embaucher plus rapidement et à gérer les risques, tout en offrant des expériences utilisateur qui les aident à se démarquer. Parmi les plus de 20 000 équipes mondiales qui font confiance à Certn figurent des gouvernements, des sociétés multinationales et certaines des plus grandes marques mondiales.